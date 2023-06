Calciomercato Milan – Tonali al Newcastle: la curiosità sul bilancio

Si attendono soltanto gli annunci. Che arriveranno, però, presumibilmente nel mese di luglio. Per questioni di bilancio, infatti, il Milan iscriverà il ricavato della cessione di Tonali al Newcastle nell'esercizio finanziario della stagione 2023-2024 . Il bilancio in chiusura al 30 giugno di quest'anno, infatti, chiuderà già in attivo di 10-15 milioni di euro.

La plusvalenza per il Milan nel bilancio della stagione 2023-2024

La maxi-plusvalenza per la partenza di Tonali, quindi, servirà a far sorridere il bilancio successivo. Inoltre, come commentato da 'Tuttosport', il Newcastle vorrebbe completare l'operazione dopo gli Europei Under 21. Anche per evitare che il centrocampista classe 2000 possa riportare infortuni (gravi) che non farebbero saltare l’accordo, ma probabilmente bilanciare in maniera differente i valori della base fissa e dei bonus. Icardi si offre al Milan: la risposta del club >>>