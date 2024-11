Calciomercato Milan – Tonali: sogno o realtà? Con il Newcastle…

San Siro sarà sold-out per Italia-Francia. Per i tifosi del Milan presenti una partita speciale: Sandro Tonali torna a calcare l'erba al Meazza. Nell’estate del 2023 è stato venduto dai rossoneri per il Newcastle. Tonali ha già affrontato il Milan da avversario, sempre a San Siro: in Champions League in una partita terminata in pareggio, ma dominata dai rossoneri di Pioli. Quello di Tonali sarà un ritorno per una sola partita, ma i tifosi sognano il colpo di calciomercato.