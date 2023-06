Tonali al Newcastle? Decide il giocatore. Su di lui anche il Chelsea

A questo punto, affinché Tonali vada davvero al Newcastle, lasciando, così, il Milan dopo tre stagioni, diventa fondamentale la volontà del giocatore classe 2000 . L'offerta prospettata dai bianconeri del fondo PIF al suo entourage è di quelle importanti: 8 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che, logicamente, induce qualche pensiero in Tonali e che possono orientare la sua decisione finale. Così come decisiva sarà la risposta del Milan ad un'eventuale, nuova e rialzata offerta delle 'Magpies'.

Proposto un contratto da 8 milioni. Occhio all'inserimento dei 'Blues'

A quanto pare, però, in Premier League Tonali non piace solo al Newcastle. Come riferito, infatti, dalla versione online della 'rosea', anche il Chelsea, nei giorni scorsi, ha fatto sapere al Diavolo di essere interessato a Tonali. A prescindere di come vada la trattativa con il Brighton per l'acquisto del centrocampista Moises Caicedo. Tonali tra Milan e Newcastle: le ultime >>>