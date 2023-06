Calciomercato Milan – Tonali via? Ecco chi potrebbe arrivare

Un calciomercato quello del Milan che potrebbe essere scosso da una cessione importante. Di oggi sono le voce incessanti di una possibile trattativa tra i rossoneri e il Newcastle per portare in Inghilterra Sandro Tonali . Le ultime news parlano di una trattativa in corso. In caso di cessione, il Milan dovrebbe investire molto a centrocampo anche data l'assenza di Bennacer che potrebbe tornare il prossimo anno. Ecco alcuni nomi.

Calciomercato Milan, chi al posto di Tonali?

Il Newcastle è in forte pressing per strappare Sandro Tonali al Milan. Al momento l'offerta da 60 milioni di euro non è considerata adeguata dal Diavolo, ma se gli inglesi dovessero aumentarla la risposta dei rossoneri potrebbe anche cambiare. Secondo corriere.it, in caso di cessione di Tonali, il Milan potrebbe utilizzare questi soldi per rientrare in corsa per Frattesi e Milinkovic-Savic. Vedremo se il Milan cederà davvero Tonali e successivamente le possibili strategie.