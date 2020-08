Calciomercato Milan – Tonali, Conte pronto alla rinuncia: il motivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Negli ultimi giorni il Milan sta facendo sul serio per Sandro Tonali. Dopo un’iniziale offerta rifiutata dal presidente del Brescia Massimo Cellino, i rossoneri hanno alzato la posta in gioco, dimostrando concretamente di fare sul serio. Il classe 2000 sembrava destinato all’Inter, ma la trattativa con i nerazzurri ha subito una brusca frenata per diversi motivi. Quello principale, secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’, è da attribuire alla volontà di Antonio Conte, alla ricerca di giocatori pronti, over 30, per provare ad alzare l’asticella in vista della prossima stagione. Il Milan sta provando ad approfittarne e si butta a capofitto su uno dei talenti italiani più puri.

