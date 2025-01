Calciomercato Milan, Tomori vuole restare! Nuovi contatti con la Juventus

Calciomercato Milan, accordo quasi trovato con la Juventus per Tomori. Il calciatore non vorrebbe partite. Ecco le ultime novità

Tomori potrebbe essere davvero ceduto alla Juventus? Secondo calciomercato.com, oggi fra la Juventus e il Milan potrebbe esserci un nuovo contatto per il difensore inglese. L'offerta di Cristiano Giuntoli , Football Director della Juventus, sarebbe di 25 milioni totali così suddivisi: 5 milioni per il prestito più 20 per l'obbligo di riscatto. La richiesta del Milan sarebbe di 30 milioni totali . Ballerebbero quindi pochi milioni tra i club, ma è un altro il possibile ostacolo alla trattativa.

Calciomercato Milan, Tomori incerto della Juventus. Tra i club ballano pochi milioni

Potrebbe essere decisiva la volontà di Tomori stesso. Ad oggi, sempre secondo calciomercato.com, Tomori avrebbe molti dubbi ad accettare l'offerta della Juventus. Questo perché si sente molto legato al Milan e all'ambiente rossonero. Inoltre ora c'è un allenatore che ha piena fiducia in lui: con Conceicao non è mai andato in panchina, cosa che spesso accadeva con Fonseca. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore che potrebbero essere decisive per l'operazione di calciomercato, da una parte o dall'altra.