Calciomercato Milan, Tomori vuole restare. La Juventus pronta a investire

Come scrive 'La Gazzetta dello Spor', la Juventus cerca un difensore in questo calciomercato. Occhi su Tomori del Milan. Le ultime novità

Come scrive 'La Gazzetta dello Spor', la Juventus punta al colpo in difesa durante questa sessione di calciomercato . Il club bianconero starebbe giocando su tre campi: Barcellona (Araujo), Milano (Tomori) e Lens (Danso). Le alternative al giocatore del Barcellona (trattativa difficile) porterebbero appunto al difensore del Milan e a quello del Lens. I rossoneri potrebbero davvero cedere Tomori in questa sessione di calciomercato? Ecco cosa ne pensa la rosea.

Calciomercato Milan, la Juventus spinge per Tomori: ecco la possibile offerta

I discorsi con il Milan, si legge, sarebbero iniziati prima di Natale, del cambio in panchina tra Fonseca e Sergio Conceicao e del recente infortunio di Thiaw. Tomori, tornato titolare con il nuovo allenatore, avrebbe fatto capire di voler restare in rossonero, però il Milan non avrebbe ancora interrotto del tutto i contatti con la Juventus. Alla Continassa sarebbero pronti a investire circa 25 milioni per l’ex Chelsea. Il Milan vorrebbe incassare di più, ma prima di una possibile cessione dovrebbe prendere un giocatore che lo possa sostituire almeno dello stesso livello. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, spunta anche Schick! Profilo gradito: il punto>>>