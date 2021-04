Calciomercato Milan – Tomori, riscatto sicuro: serviranno 28 milioni | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Fikayo Tomori, in casa rossonera, piace a tutti. Sarà riscattato dal Chelsea a titolo definitivo

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina nel pezzo di approfondimento sulle mosse di calciomercato del Milan al termine della stagione, Fikayo Tomori sarà riscattato sicuramente dal Chelsea. Il suo impatto, infatti, è stato impressionante sin da quando è arrivato in rossonero, nello scorso mese di gennaio. Per prelevarlo a titolo definitivo dai 'Blues', dunque, il Milan dovrà pagare 28 milioni di euro previsti. Intanto arriva il verdetto del Giudice Sportivo su Ibrahimovic. Ecco quante giornate salterà lo svedese.