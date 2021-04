Calciomercato Milan – Tomori, primi dubbi dei rossoneri: il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Fikayo Tomori non vive un momento brillante. Ieri a Roma è stato ridicolizzato da Joaquín Correa

Si è parlato molto, per quanto concerne il calciomercato del Milan , sulla necessità di riscattare Fikayo Tomori al termine della stagione. Il difensore centrale canadese naturalizzato inglese, giunto a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea , si era rivelato un muro nella retroguardia rossonera.

Tomori, infatti, è stato ridicolizzato da Joaquín 'Tucu' Correa, autore di due gol, e ha colpe in tutte e tre i gol dei biancocelesti in Lazio-Milan 3-0. Insomma, per lui un periodaccio. Il Milan, dunque, comincia a nutrire i primi dubbi. Non sulla bravura del centrale o sull'opportunità di riscattarlo nel corso del prossimo calciomercato estivo.