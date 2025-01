Calciomercato Milan, Tomori nella lista della Juventus: ecco perché

Calciomercato , la Juventus è alla continua ricerca del difensore. Tomori del Milan , Hancko del Feyenoord e Danso del Lens sarebbero i primi tre nomi della lista secondo 'Tuttosport'. La valutazione per i tre sarebbe più o meno la stessa: tra i 25 e i 30 milioni . Ognuno di questi tre difensori offre un vantaggio diverso. Tomori conosce benissimo la Serie A e ha già giocato in coppia con Kalulu , con il Milan vincitore dello Scudetto.

Calciomercato Milan, Tomori-Juventus: ecco cosa cercano i bianconeri

Con il possibile passaggio di Cambiaso al Manchester City, i ragionamenti tecnici potranno assumere una rilevanza maggiore su quelli strettamente finanziari. Oggi la Juventus sfida il Milan, domani il Manchester City giocherà in casa dell’Ipswich. Poi, Cambiaso potrebbe passare in Premier League con la maglia del Manchester City. A quel punto i bianconeri potrebbero affondare il colpo il difensore che verrà scelto per rinforzare le retroguardia della Juventus. LEGGI ANCHE: Milan, Joao Felix: come giocherebbe con Conceicao? Numeri, tattica e non solo>>>