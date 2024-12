Calciomercato Milan - Tomori, valutazione che sorprende. Incontro con la Juventus?

Tomori, continua il quotidiano, non sta trovando spazio con Fonseca. La dirigenza rossonera, si legge, sa che Tomori è un esubero e si potrebbe liberare di uno stipendio importante, circa 4,6 milioni di euro lordi a stagione per via del decreto crescita. La Juventus potrebbe cercare il prestito, ma non è escludere l'opzione di obbligo di riscatto. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il valore del cartellino di Tomori sarebbe sui 15 milioni di euro. Una cifra molto bassa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Stiller a gennaio? Sondaggio possibile: le cifre