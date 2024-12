Calciomercato Milan – Tomori non è più incedibile: la sua parabola

Il Milan si sta preparando per la partita di domani sera contro il Genoa . Una gara importante in cui i rossoneri festeggeranno il 125esimo anniversario del club. In campo non ci dovrebbero essere tre leader del Milan Scudetto di Stefano Pioli: Theo Hernandez, Davide Calabria e Fikayo Tomori . I tre difensori, che hanno vestito la fascia da capitano del club, dovrebbero tutti partire dalla panchina e con un futuro tutt'altro che certo .

Calciomercato Milan - Tomori: da pilastro della difesa a giocatore cedibile

La rosea parla anche di Fikayo Tomori, un altro giocatore che è stato tra i leader delle ultime stagioni del Milan. Era un titolare e uno dei segreti dello scudetto, ora non ha più il posto da titolare garantito. E sul calciomercato è passato dall'essere incedibile ad essere cedibile. I titolari del Milan di Fonseca oggi sono Gabbia e Thiaw e l'idea del portoghese sarebbe quella di continuare con questa coppia, almeno in Serie A. E in Champions League, contro il Girona, non potrà giocare per via della squalifica, dopo il giallo ricevuto per proteste mente si scaldava. Vedremo quale sarà il futuro di Tomori con il Milan.