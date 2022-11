Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ziyech unico rinforzo a gennaio?”

La squadra che più lo ha cercato negli scorsi mesi e che è tornata ad osservarlo è il Milan . I rossoneri gioverebbero parecchio da un eventuale arrivo dell'esterno marocchino, che è in grado di svariare in tutto il reparto avanzato, grazie alla sua duttilità.

Secondo quanto riportato da todofichajes.com , Hakim Ziyech sarebbe l'unico colpo possibile che il Milan potrebbe mettere a segno nella sessione invernale del calciomercato. Resta ancora da capire se arriverà in prestito con opzione d'acquisto per l'estate oppure se l'operazione a gennaio potrà essere già definitiva. Il valore del cartellino è intorno ai 15 milioni di euro.

Sembrerebbe comunque che Paolo Maldini abbia inviato degli emissari in Qatar per monitorare Ziyech nel corso di questi Mondiali e per capire se effettivamente valga ancora la pena per il Milan provarci già a gennaio.