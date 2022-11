Calciomercato Milan – Schira: “Ziyech può salutare il Chelsea a gennaio”

Uno dei nomi più caldi degli ultimi mesi per il calciomercato del Milan è quello di Hakim Ziyech . L'esterno in forza al Chelsea ad oggi è impegnato ai Mondiali di Qatar 2022 con il suo Marocco , ma certamente sarà al corrente delle voci che ci sono sul suo conto.

Il nome di Ziyech è ormai fisso sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara da diverso tempo. Il Milan , infatti, aveva mostrato forte interesse per il giocatore già nelle precedenti sessioni di calciomercato, anche se non ha mai affondato il colpo decisivo.

Nelle ultime ore ci sarebbero, però, delle novità per quanto riguarda il rapporto tra il marocchino e il Chelsea . Secondo quanto riferito da Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter , infatti, sembrerebbe che Ziyech sia terminato ai margini del progetto del neo-tecnico Graham Potter .

Proprio per questo motivo, il classe 1993 potrebbe addirittura lasciare i Blues nella finestra di mercato di gennaio e il Milan, da tempo sulle sue tracce, potrebbe fare un tentativo serio per non lasciarselo scappare ancora. Quali sono i segreti dell'eterna giovinezza di Giroud? Scoprili qui >>>