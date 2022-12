Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Ziyech, si lavora sui dettagli”

Il nome più caldo sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara per la sessione di calciomercato invernale che si aprirà tra qualche settimana è senza dubbio quello di Hakim Ziyech . Un ritorno di fiamma per il marocchino, che già in altre finestre aveva ricevuto l'interesse da parte della dirigenza del Milan .

Questo perché il Chelsea non ha intenzione di perdere in toto i 40 milioni spesi per acquisirlo dall'Ajax, ma allo stesso tempo sembra che il Milan non sia disposto a versare una cifra troppo elevata per l'obbligo di riscatto. Si lavora ai dettagli, quindi, con le parti che dovrebbero chiudere per Ziyech dopo la fine dei Mondiali. Mercato Milan, Maldini brucia la Juve per un obiettivo di gennaio >>>