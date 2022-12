Calciomercato Milan – Maldini brucia la Juventus: contatto avvenuto!

In attesa, esattamente tra un mese, di riprendere i suoi impegni ufficiali in Serie A, il Milan pensa al calciomercato. Sia a quello invernale, che caratterizzerà il mese di gennaio sia, naturalmente, quello estivo. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono molto attenti a tutte le occasioni che possono proporre lo scenario italiano e quello internazionale. Il management del club di Via Aldo Rossi, infatti, non ama farsi cogliere impreparato.