Calciomercato Milan – Tentativo per Rovella, ma la Lazio è in vantaggio

Il Milan continua con il suo lavoro sul calciomercato. I rossoneri potrebbero non aver finito con gli acquisti per quanto riguarda il centrocampo. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il Diavolo avrebbe provato a verificare i margini per trattare Rovella, centrocampista dell Juventus. L'affare con la Lazio sarebbe però già impostato e praticamente in dirittura d'arrivo (prestiti con obbligo per lui e Pellegrini dalla Juve per 21 milioni). Il Milan avrebbe comunque provato a capire margini d'inserimento per un prestito con Rovella che deve sempre definire i dettagli del contratto col giocatore. La trattativa di calciomercato con i biancocelesti sarebbe ormai in chiusura.