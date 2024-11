CALCIOMERCATO MILAN

I rossoneri, oltre a Reda Belahyane e Morten Frendrup, starebbero puntando anche il centrocampista del Feyenoord, il quale ha un fratello gemello, Jurrien, che gioca con l'Arsenal in Premier League. Quinten Timber è un centrocampista duttile: può giocare in mediana, così come può essere schierato come mezzala o come trequartista. Forte fisicamente, il capitano del Feyenoord se la cava sia in attacco che in difesa, ha una buona tecnica e se la cava coi tiri dalla media distanza.