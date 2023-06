Il Milan dovrà, in questo calciomercato, rinforzarsi molto in attacco. Detto dell'interessamento per Romelu Lukaku, l'obiettivo principale dei rossoneri resta Marcus Thuram. Secondo quanto ci risulta l'attaccante francese è molto vicino ai rossoneri. La punta arriverebbe a parametro zero. La sua eventuale firma non escluderebbe l'arrivo di un altro giocatore offensivo, come appunto Lukaku. LEGGI ANCHE: PM NEWS - Ultimi dettagli per la trattativa Tonali-Newcastle