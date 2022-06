Calciomercato Milan – Si valuta un investimento su Kehrer: il motivo

Thilo Kehrer possibile obiettivo del Milan per il calciomercato estivo secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Il tedesco gioca poco nel PSG

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha spiegato come Thilo Kehrer possa rappresentare un'opzione interessante per la difesa rossonera. È un esubero, infatti, nella rosa del PSG e, secondo le indiscrezioni in possesso dei colleghi della 'rosea', interesserebbe al Diavolo come possibile rinforzo per l'organico di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, opzione Kehrer per la retroguardia

Rispetto ad Abdou Diallo, altro giocatore in uscita dal PSG che, secondo il quotidiano sportivo nazionale, interesserebbe al Milan, Kehrer gioca sul centrodestra. Il tedesco andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023 e, pertanto, non è difficile immaginare come di fronte ad un'offerta consona, possa cambiare squadra già in questa sessione estiva di mercato.

Nell'ultima stagione, il tecnico Mauricio Pochettino lo ha utilizzato anche abbastanza (34 partite tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali). Nella Nazionale tedesca gioca anche con più regolarità. Per il Milan potrebbe rappresentare un elemento interessante da inserire nelle rotazioni difensive e, più in generale, come investimento.

Classe 1996, fece innamorare Pierluigi Casiraghi, qualche anno fa, all'epoca in cui questi lavorava come scout per l'Inter. Ora Kehrer potrebbe finire sempre a Milano, ma sulla sponda rossonera dei Navigli.