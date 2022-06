Calciomercato Milan – Difesa, rispunta il nome di Diallo: le ultime

Abdou Diallo, già obiettivo del Milan nel calciomercato invernale, potrebbe tornare utile per quest'estate. Potrebbe arrivare in prestito

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del del Milan, ha spiegato come Abdou Diallo possa rappresentare un'opzione interessante per la difesa rossonera. È un esubero, infatti, nella rosa del PSG e, secondo le indiscrezioni in possesso dei colleghi della 'rosea', interesserebbe al Diavolo come possibile rinforzo per l'organico di mister Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, riaffiora il nome di Diallo

Diallo può fare sia il centrale di sinistra in una difesa a quattro, sia il terzino sinistro: il Milan lo prenderebbe per farlo giocare nella prima posizione. Si era parlato di lui, in orbita rossonera, già durante il corso dell'ultimo mercato invernale come potenziale sostituto dell'infortunato Simon Kjær.

Ora, invece, potrebbe arrivare con un'altra idea, ovvero quella di fare da quarto centrale con Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e lo stesso Kjær. Senza dimenticare Matteo Gabbia che, al momento, resta in forza ai rossoneri da quinto della batteria di difensori centrali nonostante le tante offerte ricevute.

Diallo, classe 1996, ha vinto la Coppa d'Africa con il Senegal nel 2021. Pagato dal PSG circa 30 milioni di euro nell'estate 2019 per strapparlo al Borussia Dortmund, oggi, per il quotidiano sportivo nazionale, i parigini chiederebbero più o meno la stessa cifra per la sua cessione.

Molto più semplice, però, che arrivi in rossonero con la formula del prestito, con il pagamento di uno stipendio non di certo leggero. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>