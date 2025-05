Calciomercato Milan, Thiaw: nuova pretendente. Osservati tre difensori

Calciomercato Milan, Malick Thiaw potrebbe essere in bilico. Secondo gli ultimi rumors, il difensore tedesco potrebbe partire in estate insieme a Fikayo Tomori, con Matteo Gabbia e Pavlovic più sicuri di restare al Diavolo. Sul giocatore ci sarebbe il pressing delle squadre della Bundesliga come Bayern Monaco e Bayer Leverkusen e non solo. Ecco le ultime novità.