Calciomercato Milan, Thiaw che fine ha fatto? E sul futuro emerge ...

Le ultime settimane saranno molto importanti per capire quale possa essere il futuro di Malick Thiaw , difensore del Milan . Negli ultimi tempi, infatti, il centrale tedesco è un po' scomparso dai radar, mentre aveva trovato comunque un buon spazio nella prima parte di stagione. Questo è dovuto anche al passaggio alla difesa a tre, che costringe Sérgio Conceicao ad utilizzare due elementi aggressivi come braccetti. Questo impone che il ruolo di centrale puro sia conteso tra il teutonico e Matteo Gabbia . E tra i due il canterano rossonero ha dato maggiore affidabilità onestamente.

Calciomercato Milan, futuro in bilico per Thiaw: le due possibili strade. Lui ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', in un articolo pubblicato sul sito ufficiale. Secondo quanto riferito, infatti, Malick Thiaw dovrà prendere una decisione entro la fine della stagione per il suo futuro. Sul piatto ci sono due possibili strade. Da una parte rimanere per giocarsi il riscatto e cercare di provare a convincere il prossimo allenatore del Milan, se dovesse cambiare. Dall'altra cominciano a bussare alla porta club di Bundesliga e Premier League, due mercati storicamente molto attenti al teutonico.