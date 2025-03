Calciomercato Milan, Thiaw: cessione per la plusvalenza? La situazione

Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' Malick Thiaw , difensore centrale tedesco, sarebbe tra i giocatori rossoneri più ricercati, nello specifico in Bundesliga. Il 23enne sarebbe entrato nel mirino del Bayer Leverkusen con i primi contatti con il procuratore già avviati in vista della prossima sessione di calciomercato. La dirigenza rossonera sarebbe già a conoscenza delle mosse del club tedesco, che vorrebbe Thiaw per sostituire Tah.

Calciomercato Milan, Thiaw: contatti col Leverkusen. Il rinnovo e la questione plusvalenza

Quale sarebbe la valutazione di Thiaw? Secondo il quotidiano il Milan potrebbe chiedere dai 25 ai 30 milioni per il difensore tedesco, e con la sua vendita potrebbe registrare un'ottima plusvalenza a bilancio. Infatti Thiaw fu acquistato dallo Schalke 04 nell'agosto del 2022 per cinque milioni di euro più due di bonus. Come ricorda il Corriere, Thiaw fu cercato in estate dal Newcastle, ma potrebbe prendere seriamente in considerazione un ritorno in patria anche per il discorso nazionale. Per Thiaw potrebbe essere un calciomercato caldo: il contratto scade tra due anni e non ci sono novità su un possibile rinnovo. Occhio anche alla Premier League.