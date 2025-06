Calciomercato Milan, i rossoneri starebbero aspettando un'altra proposta per Reijnders, ma in partenza ci potrebbe essere anche Malick Thiaw

Il Milan, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe in attesa nei prossimi giorni di un nuovo rilancio per Tjjani Reijnders da parte del Manchester City. La richiesta? Circa 75 milioni di euro, mentre la squadra di Guardiola sarebbe sulle piste anche di Ederson dell'Atalanta. Da capire se come alternativa dell'olandese rossonero o come colpo a prescindere. Non solo Reijnders. Il Milan potrebbe cedere molti altri giocatori.