Secondo quanto riferito il Bayer Leverkusen sarebbe pronta all'assalto per Malick Thiaw, che al momento sarebbe il primo nome in lista per sostituire Jonathan Tah. Ancora, si legge, non sarebbe stata presentata alcuna offerta, ma non è detto che questo non possa avvenire nelle prossime settimane. Allo stesso tempo le 'Aspirine' si stanno guardando intorno per valutare anche altre alternative. Il secondo nome in tal senso è quello di Mario Hermoso. Da capire se poi rientrerà dal prestito Odionil Koussounou dall'Atalanta. Da questo dipenderanno le mosse futuro del club tedesco.