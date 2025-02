Theo Hernandez è sempre stato considerato uno dei big del Milan da quando è arrivato, ma non è escluso che possa dire addio al termine della stagione. Dall'inizio della stagione, infatti, il terzino francese ha palesato un calo prestativo abbastanza importante dopo essere stato un punto fermo della rosa con Stefano Pioli , al punto da essere considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Con Paulo Fonseca i primi screzi, con tanto di cooling break dall'altra parte del campo contro la Lazio con il compagno Rafael Leao . E anche con Sérgio Conceicao le cose non stanno andando tanto meglio.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez verso l'addio: due big hanno già ...

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'TEAMTalk'. Secondo quanto riferito, infatti, già due club avrebbero chiesto informazioni su Theo Hernandez. Trattasi del Real Madrid, per cui ha già giocato, e del Manchester City. Chi si è invece tirato fuori dalla corsa è il Bayern Monaco, anche per il sempre più probabile rinnovo di contratto di Alphonso Davies. Un'altra pretendente, si legge, potrebbe essere il Como, che già a gennaio ha fatto un'offerta. I rossoneri, inoltre, sarebbero disposti ad accettare una cifra intorno ai 35 milioni di euro.