Lo stesso Gianluca Di Marzio, però, ha pubblicato un ulteriore post sul proprio profilo 'X', spiegando come non sia stato raggiunto un accordo tra i due club per il trasferimento di Theo Hernandez. A questo punto, quindi, i Colchoneros potrebbero addirittura tirarsi indietro nella corsa al terzino transalpino. Che potrebbe anche rimanere in rossonero se non dovesse presentarsi nessun altro club. Se così dovesse essere, comunque, verrebbe confermata l'indiscrezione di 'Marca', che già qualche ora fa parlava di situazione fredda tra le parti.