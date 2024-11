Calciomercato Milan – Theo Hernandez: occhio al Manchester United! I dettagli

"La ricerca di un nuovo terzino sinistro al Manchester United è in pieno svolgimento". Come scrive Plettenberg sarebbe un ruolo prioritario per il nuovo allenatore Amorin. Il primo obiettivo sarebbero Alphonso Davies, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Non sarebbe un giocatore facile da portare in Inghilterra. Per questo Plettenberg parla anche di Theo Hernandez. Il giocatore in scadenza col Milan nel 2026, sarebbe nella lista dello United e sotto stretta osservazione. LEGGI ANCHE: Dudiak (TV Noviny): "Milan, occhio a Takáč. Kucka pensa al ritiro. Skriniar ..."