Calciomercato Milan – Theo Hernández, Giroud ed i rinnovi da valutare

Le situazioni di Giroud, Kjær, Mirante e Jović — A stretto giro di posta, invece, il Milan dovrà vagliare posizioni ed, eventualmente, rinnovo del contratto per Olivier Giroud, Simon Kjær, Luka Jović e Antonio Mirante. L'andamento della stagione, per tutti loro, sarà decisivo in un senso o in un altro.

Per Mirante (classe 1983), Giroud (1986) e Kjær (1989) la carta d'identità non gioca a favore; per Jović (1997), sarà fondamentale l'apporto che riuscirà a dare alla causa rossonera. In tal caso, c'è l'opzione per prolungare l'accordo per tre anni. Mercato Milan, Moncada individua il nuovo Cafu >>>

