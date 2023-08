Mercato Milan – Vice Theo Hernandez, il Diavolo punta su Bartesaghi

Il Milan, per il ruolo di vice Theo Hernandez, sarebbe intenzionato a puntare sul classe 2005 Davide Bartesaghi

Uno dei ruoli non rinforzati dal Milan nel corso di questa importante campagna acquisti estiva è quello del terzino sinistro. Con la sempre più probabile partenza di Fodé Ballo-Touré , che comunque da tempo è finito ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli , sembra necessario l'arrivo di un suo sostituto.

Secondo quanto riferito da 'TMW', però, il Milan sembra essere intenzionato a puntare tutte le fiches su Davide Bartesaghi per il ruolo di vice Theo Hernandez. Il classe 2005, quindi, potrebbe essere definitivamente aggregato in Prima Squadra in pianta stabile. Una soluzione interna che permetterebbe al Diavolo di concentrare tutte le energie sull'attaccante.