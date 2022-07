Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Chelsea sulle tracce di Leao”

Il Milan non vuole cedere Rafael Leao in questo calciomercato estivo. I 'Blues', però, potrebbero fare sul serio per il portoghese. Le news

Kenneth Malandrin

Il Milan non prevede cessioni di grandi giocatori in questo calciomercato estivo, ma, al contrario, l'acquisizione di questi ultimi. Dunque, a meno di proposte indecenti, il Milan non si siederà nemmeno a trattare la vendita dei suoi big. Ma i giocatori dei Campioni d'Italia, com'è inevitabile, interessano un po' a tutti.

A dimostrazione di ciò, come riporta il quotidiano britannico The Guardian, il Chelsea avrebbe messo nel mirino il profilo di Rafael Leao. Secondo l'indiscrezione, Thomas Tuchel non sarebbe soddisfatto del solo arrivo di Raheem Sterling e vorrebbe per la sua rosa un ulteriore innesto offensivo; sfumato il nome di Raphinha del Leeds, promesso sposo del Barcellona, i Blues avrebbero adocchiato i nomi di Serge Gnabry del Bayern Monaco e quello dell'ala portoghese del Milan.

Inoltre, sulle pagine del Guardian, viene specificato che un trasferimento di Leao durante questa sessione di calciomercato è altamente improbabile, in quanto il Diavolo, nonostante il rinnovo del gioiello di Almada stenti ad arrivare, per poter pensare di privarsi di lui vorrebbe una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Milan, duello con la Roma per un esterno top: le ultime news di mercato >>>