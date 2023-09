Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Greenwood offerto anche al Milan”

Alla fine, però, Greenwood - che ha talento per giocare tanto nel Real Madrid quanto nel Barcellona - si è accasato nella Liga: giocherà una stagione in prestito nel Getafe di José Bordalás. 'The Athletic', in Inghilterra, ha però svelato un retroscena interessante sul giocatore nativo di Bradford.

Prima di collocarlo in Spagna, infatti, gli agenti dell'attaccante hanno proposto il loro assistito a diversi club europei. Tra questi, anche il Milan, che, come si ricorderà, stava cercando un centravanti ed era in trattativa per Mehdi Taremi del Porto. Greenwood non è proprio una prima punta, ma può fare quel ruolo senza problemi.

Il Diavolo, però, ha detto di no al giocatore inglese che, così ha dovuto trovare un'altra soluzione per tornare a respirare aria di calcio, aria di campo. Milan, sarà lui il prossimo bomber? Le ultime news >>>

