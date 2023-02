Dall’Inghilterra: “Brahim Díaz prolunga il contratto con il Real Madrid”

Brahim Díaz, attaccante del Real Madrid in prestito al Milan, avrebbe trovato un accordo per prolungare con le 'Merengues'. Le ultime news

Daniele Triolo

Brahim Díaz, match winner del match di andata degli ottavi di finale contro il Tottenham, giocherà con il Milan o con il Real Madrid nella prossima stagione? Arrivano, infatti, pareri discordanti nelle ultime ore.

Brahim Díaz, la versione de 'La Gazzetta dello Sport' — La stampa italiana, in particolar modo 'La Gazzetta dello Sport', è convinta che il Milan voglia tenere Brahim Díaz, in prestito dalle 'Merengues' fino al prossimo 30 giugno e che il calciatore voglia restare a giocare in Italia.

Pertanto, ha riferito la 'rosea' in edicola oggi, nei prossimi mesi (magari già a marzo), i due club dovrebbero incontrarsi per definire il futuro del fantasista andaluso. Probabilmente a tinte rossonere.

L'esperto sul Real Madrid vede per lui un futuro 'blanco' — All'estero, però, dipingono un futuro di Brahim Díaz totalmente diverso. Mario Cortegana, corrispondente spagnolo del quotidiano sportivo britannico 'The Athletic', in un'esclusiva mattutina, ha per esempio annunciato una svolta nella vicenda.

Secondo il collega, infatti, Brahim Díaz sarebbe vicino a prolungare il contratto con il Real Madrid per altre due stagioni, portandolo dall'attuale scadenza del 30 giugno 2025 a quella del 30 giugno 2027.

Potrebbe prendere in rosa il posto di Asensio — Così fosse, logicamente, sarebbe un segno, evidente, di quanto i 'Blancos' credano nel giocatore. E della volontà di riportarlo a casa a fine stagione, specialmente nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto Marco Asensio. Mercato Milan, lotta con il Bayern per il nuovo bomber >>>