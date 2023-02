Calciomercato Milan – Lotta con il Bayern per il nuovo bomber: le news

La stagione 2022-2023 è in pieno svolgimento e il Milan, impegnato nella corsa per un posto in Champions League, pensa già alla sessione estiva di calciomercato che ci sarà a luglio e agosto. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, stanno già muovendosi per dare - per tempo - al tecnico Stefano Pioli un organico rinforzato, con l'obiettivo di tornare ai vertici del campionato italiano. Vincere il 20° Scudetto e mettere la seconda stella sulla maglia, infatti, erano e restano volontà del club di Via Aldo Rossi.