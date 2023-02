Calciomercato Milan – Brahim Díaz, presto vertice con il Real Madrid

Brahim Díaz, attaccante che il Milan ha in prestito dal Real Madrid, non sa ancora dove giocherà nella prossima stagione. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Brahim Díaz, attaccante del Milan che martedì sera, a 'San Siro' contro il Tottenham, ha deciso il match di andata degli ottavi di finale di Champions League con un colpo di testa al 7'. Brahim Díaz, uscito ad un quarto d'ora dalla fine della partita tra gli applausi scroscianti del pubblico rossonero, è infatti tra i calciatori del Milan che ancora non sanno se saranno ancora a Milanello o meno nella prossima stagione.

Milan-Brahim Díaz, avanti ancora insieme? — Il Milan, come si ricorderà, prese Brahim Díaz in prestito dal Real Madrid nella stagione 2020-2021. Dopo quell'annata, positiva, i due club si accordarono per un nuovo trasferimento del fantasista andaluso in rossonero. Stavolta, però, estate 2021, fu siglato un prestito biennale. Una cessione a titolo temporaneo che arriverà a compimento il prossimo 30 giugno. Nei prossimi mesi, dunque, ha ricordato la 'rosea', Milan e Real Madrid si siederanno ad un tavolo per capire che ne sarà del numero 10 di Málaga.

Il Milan apprezza Brahim Díaz e vorrebbe tenerlo. Il giocatore, secondo il quotidiano sportivo nazionale, non ha dubbi: a Milano sta bene e resterebbe in rossonero con piacere. L'ex anche del Manchester City aveva iniziato questa stagione come riserva di Charles De Ketelaere, l'acquisto del Milan più oneroso dell'estate 2022, con i 35 milioni di euro versati al Bruges per portarlo a Milano. Brahim, però, non si è perso d'animo, si è allenato bene, ha avuto il giusto atteggiamento e ad ottobre ha sorpassato il compagno nelle gerarchie.

Riscatto alle giuste condizioni economiche — Nei progetti di un Milan futuro, insomma, Brahim Díaz c'è. 'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato come le scelte di mercato estive del club di Via Aldo Rossi dipendano da vari fattori, su tutti la trattativa per il rinnovo del contratto di Rafael Leão e, soprattutto, la qualificazione alla Champions League 2023-2024. Milan e Real Madrid, però, per Brahim si parleranno presto. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara lo apprezzano e, alle condizioni economiche giuste, hanno intenzione di riscattarlo. Già nel mese di marzo, probabilmente, inizieranno ad approfondire il discorso con le 'Merengues'.

Il Milan ha un diritto di riscatto di 22 milioni di euro sul cartellino del giocatore, ma vorrebbe ritoccarlo al ribasso. Il Real Madrid, ovviamente, dirà la sua sulla questione, avendo un diritto di contro-riscatto fissato a 27 milioni di euro. Se Brahim Díaz restasse rossonero, poi, in estate dovrebbe negoziare un nuovo contratto con il Milan. Ma questo è un discorso prematuro: i prossimi mesi completeranno il quadro della situazione.