Calciomercato Milan – Thauvin, quotazioni in calo: il motivo / News

Calciomercato Milan, Thauvin non convince

L’approdo in Champions League potrebbe dare una svolta decisiva al mercato del Milan. Il ritorno nell’Europa che conta darebbe un’immagine del tutto diversa ai rossoneri, che potrebbero nuovamente dare l’assalto ai migliori calciatori in circolazione. In tal senso, da diversi mesi, circola nell’ambiente milanista il nome di Florian Thauvin, esterno d’attacco che andrà in scadenza a fine anno con il Marsiglia. Paolo Maldini si è sbilanciato in passato su un interesse nei confronti del giocatore, ma qualcosa sembrerebbe cambiato. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, le quotazioni del francese sono in calo perché la dirigenza vuole un giocatore alla Alexis Saelemaekers, dunque molto più dinamico. Il Milan cerca sul mercato un vice Bennacer: il centrocampista arriva dall’Inghilterra?