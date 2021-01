Calciomercato Milan – Thauvin è sempre più vicino / News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Thauvin dice no al Marsiglia

CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN NEWS – Il mercato di gennaio ha portato già in dote al Milan un rinforzo per ruolo: un difensore, un centrocampista e un attaccante. Ancora una volta la dirigenza rossonera si dimostra pronta a intervenire quando e dove necessario. Il tutto, senza spese esorbitanti. Anche il prossimo mercato estivo, al netto dei riscatti, dovrà essere fatto da operazioni a basso costo. Sulla trequarti è in dubbio la situazione di molti giocatori: da Brahim, spagnolo classe 1999 in prestito secco e che il Real Madrid non vuole lasciare andare; fino a Samu Castillejo, altro spagnolo, ma classe 1995, che potrebbe essere ceduto per 13 milioni. Infine, c’è sempre Hakan Calhanoglu, che è vicino a rinnovare, ma di fatto il turco classe 1994 non ha ancora firmato.

Ecco perché Paolo Maldini, come sempre, è pronto per ogni evenienza e non ha intenzione di farsi trovare impreparato. Da mesi ormai sta lavorando a un possibile colpo a parametro zero: Florian Thauvin. È anche uscito allo scoperto, dicendo che il Milan lo segue, con la risposta del francese, che si è detto onorato. Il contratto del fantasista classe 1993 è in scadenza a fine stagione e sembra non intenzionato a rinnovare.

Il Marsiglia però non vorrebbe perderlo a zero e ha fatto pervenire, secondo Nicolò Schira, la prima vera offerta di rinnovo: 2,5 milioni più bonus e un contratto fino al 2024. Offerta che è stata rifiutata subito dal giocatore, che ormai ha ben altre idee in testa, tra cui proprio il Milan. I rossoneri però non hanno ancora fatto pervenire una vera offerta e, ovviamente, vogliono capire esattamente cosa succederà con i giocatori in rosa, oltre a voler valutare tutte le possibili altre situazioni di mercato. Thauvin resta sicuramente una possibilità importante: un giocatore nel pieno della carriera e già con grande esperienza anche internazionale, ciò che serve a una squadra che l’anno prossimo si augura di giocare la Champions League per la prima volta dopo tanti anni. Un colpo a zero che sarebbe davvero importante.

