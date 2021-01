Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu, c’è ottimismo

Calciomercato Milan: le ultime su Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan stringe i tempi per i fondamentali rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Lo ha scritto il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola, che ha fatto il punto sulle strategie del club rossonero. C’è ottimismo per entrambi, aggiunge il quotidiano generalista. I rossoneri non hanno intenzione di perdere due pilastri della squadra. Mandzukic è già in forma e punta il derby. Vai alla news >>>