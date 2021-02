Calciomercato Milan – Thauvin, c’è un solo ostacolo prima del ‘sì’ | News

Milan, in estate può arrivare Thauvin a costo zero

Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell’Olympique Marsiglia, può vestire la maglia del Milan nella stagione 2021-2022. Lo ha riferito il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Il calciatore transalpino, infatti, andrà in scadenza di contratto con l’OM il prossimo 30 giugno e nonostante i tentativi del club di sottoporgli un rinnovo, Thauvin lo ha sempre rifiutato.

Il ragazzo, infatti, vuole un’altra esperienza professionale, lontano dalla Ligue 1 francese ed il Milan, secondo il quotidiano romano, resta una delle mete più ambite da Thauvin. Il giocatore piace molto ai dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali, ad onor del vero, lo hanno già trattato nel mercato invernale appena andato in archivio. Decidendo, poi, di rinviare l’operazione alla prossima estate viste le resistenze dell’Olympique Marsiglia.

Thauvin rappresenta una grossa chance di mercato per il Milan che vuole tornare competitivo in Europa, oltre che in Serie A. Il funambolo francese, in rossonero andrebbe a percepire uno stipendio relativamente alto in considerazione dei parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation. Ma è un sacrificio che si può fare, visto che arriverebbe a costo zero nel campionato italiano.

C'è un solo, grande ostacolo, dunque, al 'sì' definitivo di Thauvin ai rossoneri: le commissioni da elargire ai procuratori ed agli intermediari del ragazzo. E, come sappiamo, da questo punto di vista la nuova gestione del club di Via Aldo Rossi difficilmente si dimostra di 'manica larga'.