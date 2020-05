Calciomercato Milan – Terzino destro: Dumfries sempre nel mirino

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, Denzel Dumfries continua a essere un giocatore nel mirino del Milan. Al di là delle ruggini con il suo procuratore, Mino Raiola – che però vengono quasi sempre messe da parte quando c’è da chiudere un affare, come nel caso di Zlatan Ibrahimovic – i rossoneri vogliono il terzino destro e capitano del PSV Eindhoven nella prossima stagione.

La strategia del Milan per Dumfries, per 'TMW', sarebbe quella di riuscire ad inserire il cartellino del laterale elvetico Ricardo Rodríguez, già in prestito quest'anno in Olanda, come contropartita tecnica, sebbene la prima proposta rossonera in tal senso sia già andata a vuoto.