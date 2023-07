Calciomercato Milan – Si cerca il terzino: contatti vivi per Fresneda

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla anche del calciomercato del Milan, con le possibili trattative per poter migliorare la difesa. Il Milan, si legge, sarebbe anche attento ai terzini e oltre a cercare un vice Hernandez starebbe valutando pure un esterno destro basso, un concorrente per Calabria e Florenzi. Nelle ultime ore sono tornati vivi i contatti per Ivan Fresneda del Valladolid. La richiesta per il cartellino del diciottenne spagnolo è di quindici milioni di euro. Sempre sulla corsia destra piacciono anche Singo del Torino e Adama Traorè, quest’ultimo si è già detto favorevole al trasferimento. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Samardzic c’è anche l’Inter. Costa 20 milioni