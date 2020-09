Calciomercato Milan – Terzino destro: Calabria e Conti, certezze rossonere

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Che tutto cambi affinché tutto resti com’è. Il Milan, nella stagione 2020-2021, ripartirà da Davide Calabria e Andrea Conti, rispettivamente classe 1996 e 1994, nel ruolo di terzino destro. Con un giovane Pierre Kalulu (2000) da far crescere alle loro spalle.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, spiegando come, via via, con il passare dei giorni, si siano spente le tanto decantate piste estere per il ruolo di nuovo terzino destro del Milan. Niente Serge Aurier, Denzel Dumfries o Emerson Royal, quindi.

Calabria e Conti si giocheranno ancora un posto da titolare nel Milan di Stefano Pioli. QUI LE ULTIME DI CALCIOMERCATO SU NIKOLA MILENKOVIĆ E FEDERICO CHIESA >>>