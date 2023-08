Calciomercato Milan – Dall’Iran: “Taremi, Mendes fa da intermediario”

Il Milan prova a ingaggiare Mehdi Taremi in questa fase finale del calciomercato estivo. Al lavoro per il Diavolo anche Jorge Mendes

In queste ore si susseguono notizie continue sulla trattativa tra Porto e Milan per l'eventuale cessione di Mehdi Taremi, classe 1992, bomber iraniano dei 'Dragões', in questi ultimi giorni del calciomercato estivo. Un ulteriore aggiornamento è arrivato anche da un giornalista iraniano, Hatam Shiralizadeh. Tra l'altro, già protagonista qualche giorno fa sulle colonne di 'PianetaMilan.it' con un'intervista in esclusiva proprio sul centravanti che tanto piace al Diavolo.