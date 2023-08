Calciomercato Milan – Continuano i contatti per Taremi: i dettagli

Il mercato sta per finire e i dirigenti rossoneri vogliono regalare un ultimo grande colpo. Il Milan continua la sua ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Olivier Giroud e vi un giocatore che rimane in pole position nei pensieri di Moncada e Furlani. Parliamo di Mehdi Taremi , centravanti del Porto .

Come riportato da Sacha Tavolieri sul proprio profilo Twitter, infatti, nella giornata di domani i dirigenti di Milan e Porto dovrebbero risentirsi per continuare nella trattativa. Taremi spinge per trasferirsi in rossonero e le due parti sarebbe in continuo contatto per trovare una quadra fra domanda ed offerta.