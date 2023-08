Calciomercato Milan – Dal Portogallo: “Pronta nuova offerta per Taremi”

Continua il rebus del Milan per quanto riguarda la prima punta. Dopo l'arrivo di Okafor , i rossoneri sembravano aver trovato la soluzione. Successivamente sono continuati i rumor su un altro possibile innesto in avanti. Sono stati molti i nomi che sono stati accostati ai rossoneri. Quello più caldo sembrerebbe essere Taremi del Porto . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, nuova offerta per Taremi

Come riportato da O Jogo, il Milan sarebbe ancora in forte pressing per la punta iraniana. Secondo il quotidiano portoghese, la società rossonera sarebbe pronta a fare un'offerta da 15 milioni più tre di bonus per il centravanti del Porto. La richiesta, però, potrebbe essere più alta. Vedremo se ci saranno novità in questi ultimi giorni di calciomercato (QUI LE NOSTRE NEWS SU TAREMI).