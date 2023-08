Calciomercato Milan – Il Diavolo fissa l’offerta massima per Taremi

Dopo diverse settimane e tanti nomi accostati e sondati, sembra che il Milan abbia finalmente trovato l'attaccante giusto da affiancare ad Olivier Giroud nel corso della stagione. Sembra, infatti, che il prescelto sia Mehdi Taremi , centravanti iraniano in forza al Porto già seguito in passato dal Diavolo e anche dall' Inter , che poi ha virato su Marko Arnautovic .

Secondo quanto riferito dal Portogallo, e in modo particolare da 'Mercado Azul', testata molto vicina alle vicende di calciomercato del Porto, il Milan non sarebbe disposto ad alzare l'offerta per Mehdi Taremi oltre un certo limite. Sembra infatti che il Diavolo non abbia intenzione di spingersi oltre i 15 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere considerata comunque troppo bassa dal club lusitano. LEGGI ANCHE: Milan, tutta la verità su Taremi >>>