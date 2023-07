Calciomercato Milan – Taremi è un’ipotesi, ma la concorrenza è tanta

Per il Milan Mehdi Taremi sarebbe un'ipotesi plausibile, ma la concorrenza per l'attaccante iraniano sarebbe davvero folta

Nella giornata odierna, dopo diverse settimane, è tornato in auge con forza il nome di Mehdi Taremi per l'attacco del Milan. L'iraniano sarebbe l'alternativa più valida ad Alvaro Morata, i cui costi sarebbero poco sostenibili per la società rossonera. Ma il Diavolo potrebbe non avere vita facile nella corsa al centravanti in forza al Porto.