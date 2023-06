Mehdi Taremi, attaccante del Porto, obiettivo di calciomercato del Milan? Per 'La Gazzetta dello Sport' l'iraniano piace in Via Aldo Rossi

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sulle mosse del Milan per questo calciomercato estivo. In particolare, parlando dell'attacco, la 'rosea', ha sottolineato come la prima scelta di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sia Marcus Thuram; in seconda battuta, Gianluca Scamacca.