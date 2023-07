Calciomercato Milan – Morata costa: Taremi guadagna terreno

Continua la ricerca del Milan di un'attaccante. La dirigenza rossonera, in questa sessione di calciomercato , dovrà portare a Milanello una nuova punta in grado di poter garantire gol e punti alla squadra di Stefano Pioli. Sono tanti i nomi che stanno circolando in questi giorni. L'ediizone odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sui profili seguiti e continua a spingere per l'opzione Taremi del Porto. Ecco le ultime.

Calciomercato Milan, avanza Taremi

L'operazione Morata, si legge, potrebbe costare troppo per il Milan. Per questo Taremi avrebbe guadagnato terreno come nessuno. Il Porto per lui vorrebbe non meno di 20 milioni. Troppo importante per la squadra. Il Milan però ci pensa, anche a queste condizioni. Taremi vuole continuare a giocare in Europa e recuperare gli anni passati lontani dall'Europa. Il Milan sarebbe il passo successivo ideale ma molto dipenderà dai prossimi giorni, anche perché c'è interesse anche dalla Premier. Con un ostacolo da considerare sempre: lo status di extracomunitario per l'Italia. Se sceglierà Taremi, il Milan dovrà rinunciare a Chukwueze, prima opzione come attaccante di destra, per cui il Villarreal continua a chiedere 30 milioni.